Более 500 жителей Удмуртии получили возможность пользоваться цифровыми возможностями

Фото: МегаФон

МегаФон запустил базовые станции, которые обеспечивает покрытие на всей территории населенных пунктов Заречный Балезинского района и Гура Сюмсинского района. Строительство объектов связи шло в рамках регионального проекта «Сельсовет» в партнерстве с министерством цифрового развития Удмуртии.

В двух селах в общей сложности проживает около 500 человек. Теперь жители смогут в полной мере использовать цифровые возможности: оформлять необходимые документы на госуслугах, записываться на прием к врачу, следить за новостями, смотреть новые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах. Ученикам школы станут доступны современные образовательные интернет-платформы и приложения.

«Совместно с республиканскими властями мы продолжаем обеспечивать небольшие села Удмуртии качественной мобильной связью. Благодаря установленному телеком-оборудованию жители смогут пользоваться всеми возможностями сети оператора: современными технологиями звонков, в том числе VoLTE, быстрым мобильным интернетом со средней скоростью 30 Мбит/с и другими цифровыми сервисами», - комментирует директор МегаФона в Удмуртии Александр Соловьев.

В конце прошлого года в рамках проекта «Сельсовет» оператор запустил базовые станции в Байситово, Большое Волково, Сюрек и Узи, где проживает около 1,5 тысяч человек. До конца 2023 года современные услуги связи появятся еще в 11 селах региона. После строительства и ввода оборудования в эксплуатацию оператор также будет вести постоянную техническую поддержку этих объектов связи.

«Всего в этом году в рамках проекта «Сельсовет» в Удмуртии вышки мобильной связи будут установлены в 17 деревнях и сёлах. Базовые станции обеспечат устойчивой мобильной связью и интернетом более четырёх тысяч человек. Кроме того, в этом году работы по строительству вышек связи продолжаются по федеральному проекту устранения цифрового неравенства», – отметил министр цифрового развития Удмуртской Республики Тимур Меджитов.

В рамках соглашения МегаФон обеспечивает покрытием не менее 95% территории каждого населенного пункта. Для максимального радиуса охвата сети, специалисты оператора устанавливают антенно-мачтовые сооружения и размещают антенны на высоте 15-30 метров.