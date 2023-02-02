Каждый шестой женатый мужчина в Ижевске не помогает своей жене по дому

Только трем из 10 женщинам по дому помогают их мужья
Фото: Архив КП
Женщины и мужчины из Ижевска, состоящие в браки, рассказали о том, как распределены бытовые обязанности в их семьях. Результатами опроса поделился сервис SuperJob.
Только трем из 10 женщинам по дому помогают их мужья. Опрос показал, 52% опрошенных жен считают, что их мужья недостаточно занимаются бытом, а у каждой шестой муж совсем не помогает. У мужей же совсем другая картина. 33% мужчин уверены, что они вовлечены в домашние дела сверх меры.
Также несмотря на то, что опрошенные уверены, что домашние обязанности делить по гендерному признаку не стоит, мужчины не готовы взять на себя готовку, уборку и мытье посуды. Чаще всего мужья готовы взять на себя ремонт. С уборкой помогает каждый 5, а готовят лишь 18%.
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