От магазина «Океан» до Сквера Металлургов не ходят трамваи №1, 4, 7, 10

О причине задержки транспорта не сообщается Фото: Архив КП

С 17:31 в Ижевске от магазина «Океан» до Сквера металлургов нет движения трамваев №1, 4, 7, 10. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движение организовано следующим образом:

1 маршрут: Ул. Московская - ул. Магистральная - Центр - ул. К.Маркса - ул. Кирова - ул. Серова - ул. Тимирязева;

4 маршрут: Ул. Промышленная - ул. Ленина - Центр - ул.К. Маркса - ул. Кирова - ул. Серова - ул. Тимирязева;

7 маршрут: Буммаш - ул. Серова - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр;

10 маршрут: Ул. Ворошилова - ул. Ленина - Центр.

О причине задержки транспорта не сообщается.

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