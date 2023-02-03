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НовостиОбщество3 февраля 2023 5:45

Более 9,5 тысяч пассажиров общественного транспорта в Ижевске поймали на безбилетном проезде

845 раз выписали штраф
Софья Кель
Суммарно «зайцы» заплатили 422 500 рублей штрафа

Суммарно «зайцы» заплатили 422 500 рублей штрафа

Фото: Амир Закиров

За прошедший год кондукторы в автобусах поймали более 9,5 тысяч «зайцев». Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Большая часть пассажиров после поимки оплачивали проезд. Но были и те, кто даже после встречи с контрольно-ревизорской службой отказывались заплатить. В их отношении составлял протоколы об административном правонарушении. Суммарно «зайцы» заплатили 422 500 рублей штрафа. Их оштрафовали 845 раз.

Отметим, что при поимке за безбилетный проезд пассажирам придется заплатить 500 рублей. А при повторном правонарушении штраф повышается до 1000 рулей. Такой закон приняли осенью прошлого года. С идеей выступил глава Миндортранса.

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