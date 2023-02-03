Один человек пострадал при пожаре в жилой бытовке в Удмуртии

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

2 февраля, примерно в 7:00 в деревне Пислегово Шарканского района загорелась жилая бытовка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пламя уничтожило внутреннюю отделку постройки и повредило чердак. Общая площадь пожара составила 13 кв.м. Тушить огонь помогала добровольная пожарная дружина деревни.

Есть один пострадавший. Причины и обстоятельства выясняются.

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