Один мужчина скончался и двое получили травмы в ДТП в Умуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

3 февраля, примерно в 8:20 на 25 км дороги «Воткинск-Шаркан» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным 45-летний водитель «Лады Ларгус» выехал на встречку и врезался в «ГАЗ Соболь». За рулем ГАЗели был 59-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легковушки скончался. Водитель ГАЗели и его 53-летний пассажир получили травмы.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

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