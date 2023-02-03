По улице Орджоникидзе до завода «Нефтемаш» в Ижевске не идет троллейбусы №2, 4, 10 и 14

От остановки «Дом моделей» троллейбусы следуют по своему маршруту Фото: Архив КП

С 10:18 в Ижевске по улице Орджоникидзе в направлении к заводу «Нефтемаш» не идут троллейбусы № 2, 4, 10, 14. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Общественный транспорт задерживается из-за ДТП с посторонним транспортом. Движение организовано:

2 маршрут: Адм. Инд.р-на - ул. Удмуртская - ул. Советская - Центр - ул. М.Горького - ул. К.Либкнехта - ул. Воровского - ул. Удмуртская - Адм. Инд.р-на.

4 маршрут: Автозавод - ул. Дзержинского - ул. Пушкинская - ул. Советская - Центр;

6 маршрут: Гор. Металлургов - ул. М.Горького - ул. К.Либкнехта - Центральный рынок;

10 маршрут: Пос. Машиностроителей - ул. К.Либкнехта - ул. Удмуртская - ул. Дзержинского - ул. Ворошилова - остановка «Дом моделей».

От остановки «Дом моделей» троллейбусы следуют по своему маршруту.

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