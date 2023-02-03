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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 8:21

Мужчина из Удмуртии зарезал ножом собутыльника

Он ударил его в шею
Софья Кель
Фото: СУ СК России по Удмуртии @susk18

Фото: СУ СК России по Удмуртии @susk18

В деревне Дзякино Глазовского района по подозрению в убийстве задержали 48-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

2 февраля мужчина поссорился со своим 49-летним собутыльником. Он схватился за нож и ударил его в шею. В результате мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы и опросили свидетелей.

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