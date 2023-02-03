Наркопритон прикрыли на улице Гагарина в Ижевске

Возбуждены уголовные дела Фото: Архив КП

В Ижевске по подозрению в содержании наркопритона задержали 36-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина организовал наркопритон в своей квартире на улице Гагарина. Он приглашал туда местных наркоманов для кустарного изготовления и употребления опия. При задержании и хозяин квартиры, и двое мужчин посетителей притона были в состоянии наркотического опьянения.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» и «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Хозяину квартиры грозит до 4 лет в колонии. Отметим, что ранее он уже был судим за незаконное хранение наркотиков.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эрика Уразова назначили на должность заместителя главы Можги

Директор ООО из Можги украл у знакомого две иномарки

Врачи из Удмуртии удалили 30-сантиметровую опухоль у 37-летнего пациента из другого региона