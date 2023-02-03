Управляющую компанию в Ижевске оштрафовали после жалоб горожан на недостаточно горячую воду

Жильцам дома произвели перерасчет за ГВС
Фото: Амир Закиров
Управляющую компанию «СпДУ» в Ижевске оштрафовали за подачу недостаточно горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Жители дома №114 на улице Воткинское шоссе пожаловались в прокуратуру на свою УК. После этого ведомство проверило исполнение МУП требований жилищного законодательства. Оказалось, что управляйка неоднократно поставляла в дом горячую воду с температурой ниже нормы.
Руководителю организации выдали представление. Компанию оштрафовали, а также возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Жильцам дома произвели перерасчет за ГВС.
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