Гороскоп на день: 4 февраля Девам захочется быстрой любви, а Рыбам придется поиграть мускулами

Доверьтесь звездам Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на субботу.

ОВЕН

Сегодня у вас будет большое искушение подробнее узнать о странной ситуации, в которую попали ваши знакомые. Осторожнее. Есть тайны, о которых лучше не знать.

ТЕЛЕЦ

Нельзя жить только своими старыми заслугами. Жизнь вокруг кипит. Да, вы замечательны и талантливы, но мир не стоит на месте. Поэтому вам пора действовать. Звезды советуют уделить время генеральной уборке в доме и мыслях.

БЛИЗНЕЦЫ

Суббота обещает быть интересной. Вы проснетесь с удивительным ощущением, что все по плечу. В обед ждите звонка от хорошего человека. А вечером не торопитесь включать телевизор – лучше отправляйтесь на свежий воздух.

РАК

У вас на все есть свое мнение. Сегодня тот прекрасный день, когда оно, действительно, правильное. Настаивайте на своем.

ЛЕВ

Не оглядывайтесь на других. Все люди разные. Кому-то для счастья нужны страсти, а других осчастливит размеренный выходной день с близкими.

ДЕВЫ

Любовные приключения, которые легко найти и лучше бы забыть, так и манят вас сегодня. Перед тем, как прыгнуть в омут с головой – тщательно все обдумайте.

ВЕСЫ

Капля пятничного рабочего раздражения в вас еще бродит. Разбавьте ее субботней расслабленностью. Напрягаться даже не начинайте.

СКОРПИОН

От вас сегодня ждут небольших, но крайне важных поступков. Проще говоря ,будьте вежливы и внимательны. Искренний комплимент близкому человеку, приветливый взгляд сделают вас совершенно незаменимым и любимым по-особенному.

СТРЕЛЕЦ

Начать субботу как можно раньше – хорошее решение. Первая половина дня для мужчин этого знака будет исключительно удачным, не упустите ни минуты. Девушки-Стрельцы бесконечно прекрасны с нежным утренним румянцем.

КОЗЕРОГ

В вашей субботе будет много случайностей. Большинство вам понравятся. С остальными будет несложно разобраться.

ВОДОЛЕЙ

Вы давно ждали этого дня, с понедельника. Теперь все в вашей личной жизни налаживается. Спорт, прогулки, классные встречи с друзьями вмещаются в ваш график, как будто он резиновый.

РЫБЫ

Благоприятный день для ухода за своей внешностью. Мужчины - Рыбы не торопитесь отказываться. Внешность – это не только гладкая кожа, но и выразительные мускулы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эрика Уразова назначили на должность заместителя главы Можги

Директор ООО из Можги украл у знакомого две иномарки

Врачи из Удмуртии удалили 30-сантиметровую опухоль у 37-летнего пациента из другого региона