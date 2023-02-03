Рентгеновский аппарат для облучения компонентов крови появился в Удмуртии

Фото: телеграм-канал Эльвиры Пинчук

На Республиканскую станцию переливания крови закупили рентгеновский аппарат для облучения крови. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Такой аппарат впервые появился на Станции. Его купили за счет регионального бюджета.

«Рентгеновское облучение позволяет избежать тяжелой посттрансфузионной реакции. Облученные компоненты крови переливаются пациентам при иммунодефиците, при проведении химиотерапии, после трансплантаций, а также недоношенным детям», – пояснила Эльвира Пинчук.

За три четверти часа аппарат сможет одновременно облучить 10 образцов крови. После облучения единицы поступят в гематологические отделения РКБ №1 и Республиканской детской клинической больницы.

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