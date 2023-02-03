Бойцы СВО поблагодарили жителей Удмуртии за гуманитарную помощь

Фото: скриншот из видео Александра Бречалова

Участники СВО поблагодарили жителей Удмуртии за отправленный гуманитарный груз. Глава региона Александр Бречалов поделился видео-обращением в своих соцсетях.

На этот раз бойцам отправили 3 машины с пиломатериалами, инструментами, теплыми вещами и едой.

«Тут и продуктовые наборы, и лекарства, и средства личной гигиены, и теплая одежда, конечно, сейчас бойцам необходима, – это перчатки теплые, носки, варежки, шарфы. Отправляем нашим бойцам, проходящим службу по контракту, а также другим участникам СВО», – сказала директор молодежного центра «Ровесник» Екатерина Степанова.

Помощь также получают и семьи военнослужащих. Им помогают с дровами и уборкой снега.

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