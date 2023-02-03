Более 1 млн рублей похитили мошенники у мужчины из Сарапула под предлогом заработка на криптовалюте

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

В Сарапуле более 1 млн рублей украли мошенники у 55-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчине пришло сообщение в одном из мессенджеров. Неизвестный предложил ему заработать на вложении в криптовалюту. Поддавшись на уговоры незнакомца, сарапульчанин оформил кредит на 505 тысяч рублей. Сначала он перевел на указанный счет 40 000 рублей. Но после уговоров мошенника он согласился на более серьезную сумму. В течение нескольких месяцев мужчина перевел более 1 млн рублей. Он оформил 2 кредита в банке и потратил все сбережения.

Когда мужчина понял, что никакой прибыли не получает, он обратился в полицию и заявил на мошенника. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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