Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 февраля 2023 4:45

Погода в Ижевске на день: 4 февраля в городе пасмурно и до -12°С

Делимся прогнозом на эту субботу
Софья Кель
Одевайтесь теплее

Одевайтесь теплее

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня в столице Удмуртии будет пасмурно. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем температура воздуха не поднимется выше -8°С. Ветер восточный со скоростью 1,6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -12°С.

Хорошего вам дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии оштрафовали за нарушение сроков и порядка рассмотрения обращений граждан

Врачи из Удмуртии удалили 30-сантиметровую опухоль у 37-летнего пациента из другого региона

Более чем на 11 лет осудили жителя Удмуртии за склонение несовершеннолетней к употреблению наркотиков