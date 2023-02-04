Трамваи №2, 5, 7, 9 не идут в Ижевске от улицы Тимирязева до Буммаша

О причине задержки транспорта не сообщается Фото: Архив КП

С 12:02 В Ижевске от улицы Тимирязева до Буммаша нет движения трамваев №2, 5, 7, 9. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движение организовали следующим образом:

2 маршрут: Ул. Промышленная - ул. Ленина - Центр - ул. К.Маркса - ул. Кирова - ул. Серова - ул. Халтурина - ул. Ленина - Центр - ул. Ленина - ул. Промышленная.

5 маршрут: Ул. Огнеупорная - ул. Магистральная - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - ул. Серова - ул. Кирова - ул. К.Маркса - ул. Огнеупорная.

7 маршрут: Сквер металлургов - ул. Кирова - ул. Серова - ул. Тимирязева.

9 маршрут: Ул. Московская - ул. Магистральная - Центр - ул. К.Маркса - ул. Кирова - ул. Серова - ул. Тимирязева.

О причине задержки транспорта не сообщается.

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