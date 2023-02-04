Врач рассказала, как правильно согреть ребенка после прогулки

Низкие температуры могут стать причиной проблем со здоровьем. Фото: архив редакции

Зимой дети во время прогулок часто сталкиваются с холодовыми травмами. Кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала RT, как защитить и согреть ребенка после легких отморожений.

Холодовые травмы обычно проявляются бледностью, снижением температуры тела, неспособностью разогнуть пальцы и снижением чувствительности.

«Это результат холодовой ишемии – расстройства местного кровообращения, при котором холод вызывает спазм сосудов. У младенцев высока вероятность общего переохлаждения – ребенок становится вялым, его трудно разбудить, плач тихий, а кожные покровы бледные. При поверхностных травмах полное выздоровление наступает спустя 7-10 дней», – рассказала врач.

При общем переохлаждении нужно поместить ребенка в тепло и остановить теплоотдачу. Для этого нужно одеть его в сухую одежду. Если степень переохлаждения легкая, то достаточно будет просто укутать ребенка в сухое одеяло и дать теплое сладкое питье. Но нельзя заставлять замерзшего активно двигаться! Это только усилит теплоотдачу.

При отморожении конечностей родители могут значительно уменьшить зону повреждения и облегчить последствия. Но для этого нужно правильно оказать первую помощь. Для этого необходимо медленно согревать ребенка. Так вы восстановите микроциркуляцию тканей.

«Для этого на пораженную зону накладывают теплоизолирующую повязку на 8-12 часов. Можно также проводить мягкий массаж в течение часа», – посоветовала врач.

Она также отметила, что быстрое согревание только усугубит состояние ребенка. Из-за резкой смены температуры могут образоваться тромбы.

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