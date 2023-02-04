Гороскоп на день: 5 февраля Рыбам нужно отпустить себя, а Козерогам – быть настороже

Хорошо отдохните в этот выходной
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на воскресенье.
ОВЕН
Возможности появляются только у тех, кто ради этого работает. Так что, если сегодня вдруг подвернется шанс – не провороньте его. И помните, это не случайность, а результат ваших стараний.
ТЕЛЕЦ
В последнее время вы слишком много внимания уделяете финансам. Возможно, стоит отложить расчет дебитов и кредитов и расслабиться. Сосредоточьтесь на духовных ценностях.
БЛИЗНЕЦЫ
Гениальные идеи приходят вам в голову одна за другой! Записывайте их, чтобы не забыть. А еще лучше поделитесь с окружающими. Тогда получится найти единомышленников.
РАК
Кажется, скоро вас пригласят в большой и успешный проект. Не упустите момент и покажите себя с лучшей стороны. Все оценят ваше стремление к победе и широкую улыбку!
ЛЕВ
Будьте честны и с окружающими, и самими собой. Даже если фактаж совсем неприглядный и грустный. Помните: горькая правда всегда лучше сладкой лжи.
ДЕВА
Сегодня вы легко замечаете мелкие ошибки и недочеты. Воспользуйтесь этим и проверьте работу за другими. Ваши поправки окажутся полезными и нужные люди вас обязательно потом отблагодарят.
ВЕСЫ
Пришло время бросить вызов трудностям! Вам придется проявить терпение и усердие, но поверьте, это того стоит! Да и тем более удача позволяет вам рисковать.
СКОРПИОН
Казалось бы, все шло хорошо, но тут внезапно на пути возникла преграда. Она может показаться вам непреодолимой, но знаете что? Извинитесь и исправьте то, что натворили раньше и тогда проблем точно не будет.
СТРЕЛЕЦ
Если вы вдруг захотите отложить на завтра важное дело, то спешим вас разочаровать. Ничего не выйдет. Делайте это сегодня и гибко реагируйте на рекомендации окружающих.
КОЗЕРОГ
Что-то может пойти не так и вылиться в очень неприятную ситуацию. Будьте настороже. Верный товарищ рядом может принести вам удачу.
ВОДОЛЕЙ
Сегодня вы получите то, что давно хотели. День обещает пройти спокойно и хорошо. Расслабьтесь и посвятите этот выходной себе.
РЫБЫ
Если вы вдруг чувствуете подавленность и апатию, то скорее всего вы не надумываете, а действительно устали. Сделайте перерыв. Примите свое состояние и отложите все дела на потом. Это не лень, это – забота о себе.
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