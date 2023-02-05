Пожар на улице Минской потушили в Ижевске

Открытое горение ликвидировали меньше чем за полчаса Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В воскресенье, 5 февраля, в Ижевске загорелись деревянные постройки на улице Минской. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии на официальной странице ВКонтакте, звонок поступил около 11:00.

К тому моменту, как прибыли пожарные, огонь охватил уже три постройки – дом, баню и гараж. Все они были объединены общей кровлей, и пожару не составило труда распространиться.

Пожар на улице Минской в Ижевске Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Гараж удалось оперативно вскрыть. Оттуда выкатили автомобиль марки «Митсубиси», который не успел пострадать от огня.

Общая площадь возгорания составила более 100 кв.м, перехода пожара на соседние здания допущено не было. Ликвидацию открытого горения объявили в 11:28.

Пожар на улице Минской в Ижевске Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В настоящее время на месте работают эксперты, им предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

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