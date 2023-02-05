Медицинский психолог рассказал о важности для человека самоанализа

И когда рефлексия становится атипичной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рефлексия и ее влиянии на психическое здоровье индивида стали темой интервью медицинского психолога «СМ-Клиника» Дианы Лобановой изданию RT (18+).

Рефлексией называют способность человека оценивать свои поступки и мысли с позиции окружающих, а также осознавать свое жизненное предназначение.

«Данное явление не считается патологическим, любой психически здоровый человек имеет способность к саморефлексии, однако существуют примеры того, как рефлексия может быть атипичной. Например, когда человек застревает в саморефлексии и начинает чрезмерно копаться в себе, выискивать недостатки, зацикливаться на своих поступках и мыслях. В этом случае данное явление служит поводом для обращения к психологу, который с помощью определенных психодиагностических методик выяснит, в чём причина такого патологического застревания», – объясняет эксперт.

Есть и противоположный пример атипичной рефлексии. В этом случае человеку становится все равно, что о нем думают, и он перестает анализировать свои поступки. Такой человек даже может отойти от моральных норм.

Как излишнее «самокопание», так и его полное отсутствие обычно говорят о каком-либо расстройстве. Иногда так проявляется депрессия.

Но можно научиться рефлексировать правильно, не прибегая к помощи психолога. Для этого следует начать думать о том, что происходит здесь и сейчас.

«Сосредоточиться, например, на конкретной проблеме и попытаться проанализировать её с точки зрения того, о чём вы думаете в этот момент, какие чувства испытываете от этой проблемы, какие реакции происходят у вас в теле в ответ на ситуацию», – говорит Диана Лобанова.

Другой распространенный метод – это концентрация на дыхании.

«Суть этого метода заключается в том, что вам нужно постараться отключиться от всего происходящего и сконцентрироваться только на дыхании. В результате таких ежедневных экспериментов вам удастся обрести такое важное качество, как саморефлексия», – рассказывает специалист.

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