Гороскоп на день: 6 февраля Близнецы блеснут талантами, а Раки научатся проявлять душевность по отношению к коллегам

Прогноз для всех знаков зодиака на понедельник, 6 февраля Фото: Иван МАКЕЕВ

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на понедельник.

Овен

Сегодня от вас потребуются лидерские качества. Нужно будет взять инициативу в свои руки и повести людей за собой, даже если они сами не очень-то этого хотят. Но вот увидите, стоит только предложить кому-то занять ваше место, и желающих не найдется.

Телец

Сегодня вам не столько важны сами действия, сколько их планирование. Поэтому спокойно продумывайте свою стратегию. Если к вечеру вы будете точно знать все свои будущие шаги, то день прожит не зря.

Близнецы

Вам представится возможность блеснуть своими знаниями или талантами перед нужными людьми. Не стесняйтесь и не бойтесь выглядеть глупо. Ваши навыки сейчас востребованы, не следует их прятать из скромности.

Рак

Даже если вы не одобряете смешивание рабочих и личных отношений, сегодня полезно будет добавить при общении с коллегами немного душевной теплоты. В последнее время вы отстранились от людей, а они вам еще понадобятся.

Лев

Звезды советуют сегодня не перенапрягаться и не предпринимать дальних поездок. Но если уж без них никак, то предварительно хорошенько выспитесь и возьмите с собой в дорогу перекус, а также обязательно бутылочку питьевой воды.

Дева

Кто-то придет вам на помощь в трудную минуту. Это может оказаться человек, которого вы раньше недолюбливали или к которому относились предвзято. Ощущение будет двоякое. То ли вы в нем ошиблись, то ли он сейчас усыпляет вашу бдительность.

Весы

День будет довольно скучным, зато размеренным, без суеты и опозданий. Не ищите приключений и не торопите события, экшн вам будет обеспечен в свое время. Лучше переделайте рутинные дела.

Скорпион

У вас появится новое увлечение, которое займет большую часть вашего времени. Возможно, это не так плохо, но если вы начнете задвигать подальше дела насущные, могут начаться проблемы. Помните: все хорошо в меру.

Стрелец

В последнее время вы слишком погрязли в решении чужих проблем. Проявите толику разумного эгоизма и подарите это день (или хотя бы вечер) себе. Займитесь любимым делом, примите ванну, скушайте что-нибудь вкусненькое.

Козерог

Вы почувствуете, что ваши отношения с любимым человеком как будто забуксовали на месте. Сегодняшний день подарит вам отличную возможность все исправить. Это хорошее время для романтических жестов и признаний, на которые вы давно не решались.

Водолей

Сегодня вы узнаете о себе много хорошего и услышите много лестных слов. Звезды даже разрешают вам поглядывать на окружающих чуть-чуть свысока. Но особо не увлекайтесь. Лучше проанализируйте, кто и почему вас хвалит.

Рыбы

Вам следует проявить к окружающим большую открытость. Иногда вам кажется, что вас сторонятся, тогда как причина в вас самих. Вы держитесь настолько холодно, что люди боятся вас беспокоить даже из лучших побуждений.

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