Погода в Ижевске на день: небольшой снег и гололедица

Сегодня ожидается теплая погода и небольшой снег Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 6 февраля. «Комсомолка» расскажет, какой будет погода в этот день.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит -8…-10 градусов. Местами небольшой снег, сохраняется гололедица. Небо – облачное с прояснениями. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.

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