Инвалид из Удмуртии не мог получить льготы из-за участкового врача

Права инвалида нарушили в Сарапуле Фото: Амир Закиров

В Сарапуле участковый врач поликлиники безосновательно затянул прохождение медико-социальной экспертизы инвалиду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Из-за этого житель города не мог своевременно получить льготы и пособия.

Руководителю больницы вынесли представление. После этого права инвалида восстановили, а виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

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