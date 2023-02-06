Часть молочной продукции в Удмуртии не соответствовала показателям

Сколько молочной продукции за 2022 год проверили на соответствие нормативам Фото: Архив КП

Роспотребнадзор по Удмуртии рассказал, какое количество молочной продукции за 2022 год не соответствовало показателям. Всего за период исследовали 3229 проб.

– 2,1% проб не соответствовало нормативам по микробиологическим показателям (молоко, творог, сметана, сливочное масло, мороженое, кефир, йогурт);

– все пробы соответствовали санитарно-химическим показателям;

– все пробы соответствовали показателям по антибиотикам;

– на наличие ГМО все пробы соответствовали показателям;

– на радиоактивные вещества все пробы были в норме;

– 2,1% проб были с нарушениями по физико-химическим показателям, в том числе по жирокислотному составу. Больше всего среди фальсифицированной продукции сливочного масла, творога, сыра, также нарушения были у проб сливок, сгущенного молока, сметаны, молока.

Выявили следующие нарушения:

– несоответствие по микробиологическим показателям;

– фальсифицированная продукция с жирами немолочного происхождения;

– несоблюдение сроков реализации и условий хранения;

– отсутствие сопроводительных документов на продукцию;

– несоответствие маркировки.

Роспотребнадзор вынес восемь постановлений об административном правонарушении за несоблюдение регламентов Таможенного союза. Сумма штрафов – 71 тысяча рублей. Также вынесено два предупреждения. Суд наложил два штрафа, у нарушителей конфисковали продукцию на 55 тысяч рублей.

Также выдали семь предписаний об устранении нарушений и четыре – о приостановлении реализации продукции.

15 партий весом 366,38 кг изъяли из оборота из-за фальсификации или нарушений условий хранения.

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