Часть молочной продукции в Удмуртии не соответствовала показателям

Сколько молочной продукции за 2022 год проверили на соответствие нормативам
Фото: Архив КП
Роспотребнадзор по Удмуртии рассказал, какое количество молочной продукции за 2022 год не соответствовало показателям. Всего за период исследовали 3229 проб.
– 2,1% проб не соответствовало нормативам по микробиологическим показателям (молоко, творог, сметана, сливочное масло, мороженое, кефир, йогурт);
– все пробы соответствовали санитарно-химическим показателям;
– все пробы соответствовали показателям по антибиотикам;
– на наличие ГМО все пробы соответствовали показателям;
– на радиоактивные вещества все пробы были в норме;
– 2,1% проб были с нарушениями по физико-химическим показателям, в том числе по жирокислотному составу. Больше всего среди фальсифицированной продукции сливочного масла, творога, сыра, также нарушения были у проб сливок, сгущенного молока, сметаны, молока.
Выявили следующие нарушения:
– несоответствие по микробиологическим показателям;
– фальсифицированная продукция с жирами немолочного происхождения;
– несоблюдение сроков реализации и условий хранения;
– отсутствие сопроводительных документов на продукцию;
– несоответствие маркировки.
Роспотребнадзор вынес восемь постановлений об административном правонарушении за несоблюдение регламентов Таможенного союза. Сумма штрафов – 71 тысяча рублей. Также вынесено два предупреждения. Суд наложил два штрафа, у нарушителей конфисковали продукцию на 55 тысяч рублей.
Также выдали семь предписаний об устранении нарушений и четыре – о приостановлении реализации продукции.
15 партий весом 366,38 кг изъяли из оборота из-за фальсификации или нарушений условий хранения.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Пострадавшего от удара ледового бура рыбака прооперировали в Удмуртии
Елена Максимова из Удмуртии выиграла титул «Миссис Вселенная». Рассказываем, что о ней известно
В зону проведения специальной военной операции отправилась группа добровольцев из Удмуртии