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НовостиОбщество6 февраля 2023 5:10

По Майской улице в направлении Центра в Ижевске не идут троллейбусы №1, 4 и 7

О причинах задержки транспорта не сообщается
Софья Кель
Движение организовали новым способом

Движение организовали новым способом

Фото: Архив КП

С 08:58 в Ижевске не ходят троллейбусы №1, 4, 7 по улице Майской в направлении Центра. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движение организовано:

1 маршрут: Дом печати - Адм. Инд.р-на - ул. Удмуртская - ул. Советская - Центр. Из Центра - по улице Пушкинской.

4 маршрут: Автозавод - ул. Дзержинского - ул. Удмуртская- ул. Советская - ул. Воровского - ул. Орджоникидзе - Завод «Нефтемаш». С завода «Нефтемаш» - по улице Пушкинской.

7 маршрут: Ул. Труда - ул. Дзержинского - ул. Удмуртская - ул. Советская - Центр. Из Центра - по улице Пушкинской.

О причинах задержки транспорта не сообщается.

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