Упростить разделение ежегодного отпуска предложили в России

Обращение отправили на имя главы Минтруда Антона Котякова Фото: Амир Закиров

Упростить разделение ежегодного оплачиваемого отпуска предложили в России. Как сообщает RT, идея принадлежит директору Института исследования проблем современной политики Антону Орлову.

Сейчас стандартный отпуск состоит из 28 дней и должен быть поделен на части, одна из которых – не менее 2 недель. Но Орлов уверен, что такой закон может быть неудобен и для работника, и для его работодателя.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части отмены нормы об обязательном наличие 14-дневного периода отпуска при его разделении», – сказал директор Института.

Он отправил свое обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Пострадавшего от удара ледового бура рыбака прооперировали в Удмуртии

Елена Максимова из Удмуртии выиграла титул «Миссис Вселенная». Рассказываем, что о ней известно

В зону проведения специальной военной операции отправилась группа добровольцев из Удмуртии