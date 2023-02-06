Упростить разделение ежегодного отпуска предложили в России

Обращение отправили на имя главы Минтруда Антона Котякова
Фото: Амир Закиров
Упростить разделение ежегодного оплачиваемого отпуска предложили в России. Как сообщает RT, идея принадлежит директору Института исследования проблем современной политики Антону Орлову.
Сейчас стандартный отпуск состоит из 28 дней и должен быть поделен на части, одна из которых – не менее 2 недель. Но Орлов уверен, что такой закон может быть неудобен и для работника, и для его работодателя.
«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части отмены нормы об обязательном наличие 14-дневного периода отпуска при его разделении», – сказал директор Института.
Он отправил свое обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова.
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