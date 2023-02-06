«Ижсталь» выполнила коллективный договор

Фото: ПАО «Ижсталь»

В ПАО «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») прошла конференция работников завода, участники которой признали выполненными обязательства, указанные в коллективном договоре на 2022 год.

На конференции отметили, что в 2022 году социальные гарантии и трудовые права работников соблюдались в соответствии с требованиями законодательства и положениями коллективного договора.

Комиссия по защите трудовых прав и социальных гарантий, действующая на предприятии, оказала консультационную помощь 119 работникам и ветеранам завода по вопросам действующего законодательства, а также помогла в оформлении документов в различные инстанции, заполнении налоговых деклараций.

Фото: ПАО «Ижсталь»

В 2022 году 250 работников по льготным путевкам поправили свое здоровье в санаториях-профилакториях, в том числе, «Малой бухте», расположенном на побережье Черного моря. 84 ребенка работников «Ижстали» отдохнули в молодежном лагере «Елочка».

Мероприятия социально-творческого характера, согласно коллективному договору «Ижстали», также выполнены в полном объеме.

На заводе прошла корпоративная спартакиада по 13 видам спорта. Команда «Ижстали» приняла участие в соревнованиях трудовых коллективов Ижевска, где заняла второе место в состязаниях по шашкам, бадминтону, третье место – в легкоатлетической спартакиаде. Также сборная предприятия участвовала в республиканском фестивале всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов Удмуртской Республики, где заняла пятое место из 20 возможных. 11 работников ПАО «Ижсталь» в 2022 году сдали нормативы комплекса ГТО на «золотой значок».