Проект «Шахматная гостиная» в Удмуртии преодолел свой экватор

Проект представляет собой большой шахматный квест Фото: Мария Бакланова

Всего один турнир остался в проекте «Шахматная гостиная». Он организуется Ресурсным центром по шахматам при Спортивной школе по шахматам имени С.Ф. Ощепкова совместно с Федерацией шахмат региона.

Этот проект представляет собой большой шахматный квест, который продлится весь учебный год. С сентября прошлого года организаторы провели курсы повышения квалификации для учителей и тренеров, курсы для взрослых «Учусь играть в шахматы», Республиканский творческий конкурс «Удивительный мир шахмат», а также командный турнир по шахматам для школьников без рейтинга ФШР.

25 декабря прошел «Семейный турнир», участие в котором принимали команды из родственников. При этом младший шахматист не должен был быть старше 14 лет. На этот этап записались 60 команд.

Следующее мероприятие – турнир «Дебют» пройдет в апреле этого года. В нем могут принять участие команды школьников из 4 человек не старше 2014 года рождения.

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