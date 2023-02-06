4-летняя девочка получила травмы в ДТП в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

5 февраля, примерно в 9:30 напротив дома №7/2 на Славянском шоссе в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

На нерегулируемом перекрестке 49-летний водитель автомобиля «GEELY», поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении. В результате врезался в «Форд», за рулем которого находилась 29-летняя девушка.

В ДТП пострадала 4-летняя девочка. Она находилась в «Форде».

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