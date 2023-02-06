Гороскоп на день: 7 февраля Близнецы смогут укрепить отношения, а Раки отомстить обидчикам

Любовь может помочь разобраться в себе Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на вторник.

ОВЕН

Семейное благополучие настроит вас на продуктивный лад и откроет второе дыхание. Не останавливайтесь. Впереди продуктивный день.

ТЕЛЕЦ

Расплата за ошибки не заставит себя ждать. Будьте готовы к испытаниям. Наберитесь терпения. Преодолев трудности, вы сможете взглянуть на себя со стороны.

БЛИЗНЕЦЫ

Небольшая интрига с близким другом может перерасти в нечто большее. Романтический вечер с вашим партнером расставит все на свои места и укрепит отношения.

РАК

Оковы семейного быта как никогда могут дать трещину. Серьезная ссора покажет вам истинные лица окружающих. Не сдерживайтесь. У вас будет шанс наказать обидчиков.

ЛЕВ

Хорошие новости не заставят себя долго ждать. Знакомство с человеком на расстоянии поможет вам поймать вдохновение. Берите инициативу в свои руки. Вам удастся почувствовать родственную душу.

ДЕВА

Не стоит распылять себя на мелкие задачи. Вы рискуете упустить то, что вам действительно интересно. Проведите этот день наедине с собой. Лучшее время для самоанализа и очищения от мнимых иллюзий.

ВЕСЫ

Стремление к саморазвитию позволит открыть новую дверь познания. Удача и внезапное повышение принесут вам неожиданные последствия. Берегитесь конкурентов.

СКОРПИОН

Внутренний конфликт сделает вас уязвимым для окружающих. Рядом с вами может притаиться искусный манипулятор, что сыграет на ваших чувствах. Звезды советуют присмотреться к вашему окружению и избегать общения с навязчивыми людьми.

СТРЕЛЕЦ

Мечты о великом дадут вам возможность воспарить над серостью будней. Однако звезды намекают, что пора очнуться от грез и взглянуть на ситуацию трезво. Вы сможете исполнить задуманное.

КОЗЕРОГ

Былая страсть может вспыхнуть с новой силой. Это позволит вам обустроить личную жизнь. Но не спешите отвечать на заманчивые предложения партнера. Проверьте свои чувства на прочность.

ВОДОЛЕЙ

Все решения, которые вам предстоит принять, имеют двойное дно. Рядом с вами есть люди, которые вас поддержат. Знание об этом подарит вам эмоциональный баланс и трезвый рассудок.

РЫБЫ

Позитивный и уверенный настрой поможет вам наладить гармонию в отношениях с близкими. Но будьте осторожны. Ваши действия могут быть неправильно поняты.

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