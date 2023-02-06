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НовостиОбщество6 февраля 2023 11:03

От родительской платы в детсадах освободили семьи участников СВО из Удмуртии

Главам городов и районов поручили проработать этот вопрос
Софья Кель
Семьям бойцов помогают и волонтеры

Семьям бойцов помогают и волонтеры

Фото: Мария Бакланова

Семьи участников СВО из Удмуртии освободили от родительской платы в детских садах. Об этом в своих соцсетях сообщил глава региона Александр Бречалов.

«Это будет очень важное и нужное дополнение к тем мерам, что у нас уже работают: продление сроков уплаты имущественных налогов, кредитные каникулы, содействие в оформлении выплат, профобучении, поиске работы и др.», – сказала Глава.

Бречалов также поручил главам городов и районов проработать эту меру поддержки: узнать скольким семьям нужна помощь и сверить эти данные с Министерством соцполитики Удмуртии.

Сейчас в регионе уже действует адресная поддержка семьям военнослужащих. Им помогают в сфере здравоохранения, трудоустройства и в быту. Этим занимаются не только власти, но и волонтеры.

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