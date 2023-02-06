Мужчину из Можги арестовали по обвинению в убийстве знакомого

Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Можге по обвинению в умышленном убийстве арестовали 35-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Вечером 3 февраля пьяный мужчина пришел в квартиру на Комсомольской улице, где выпивала компания местных жителей. Обвиняемый поссорился с можгинцами. Во время ссоры он схватился за нож и ударил одного из мужчин. Его госпитализировали, но врачам не удалось спасти его жизнь. Через непродолжительное время он скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас мужчина находится в заключении под стражей.

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