За минувшие сутки в Удмуртии выявили 170 случаев заражения коронавирусом

101 из 170 больных выявили в Ижевске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 6 февраля по республике выявили еще 170 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Отметим, что новых заболевших зарегистрировали на 15 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 101 больного выявили в Ижевске. 58 очагов заражения отметили в семьях. Среди пациентов 15 детей до 14 лет и 19 взрослых старше 65 лет. На данный момент показатель заболеваемости составляет 11,39 на 100 тысяч населения.

По новым выявленным заболеваниям проводятся противоэпидемические мероприятия.

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