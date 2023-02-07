Погода в Ижевске на 7 февраля: до -12 °С и без осадков

В Ижевске будет облачно с прояснениями. Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха -10…-12 °С. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Осадков не обещают.
Ночью температура воздуха -16 … -18 °С.
На дорогах сохранится гололедица!
Хорошего вам дня!
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Успели только курточки надеть и выпрыгнуть в окно»: многодетная семья осталась без дома из-за пожара
Мужчину из Можги арестовали по обвинению в убийстве знакомого
Врачи Ижевска дважды спасли от ампутации ноги пациента с тяжелым осложнением диабета