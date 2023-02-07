Погода в Ижевске на 7 февраля: до -12 °С и без осадков

В Ижевске будет облачно с прояснениями. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха -10…-12 °С. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Осадков не обещают.

Ночью температура воздуха -16 … -18 °С.

На дорогах сохранится гололедица!

Хорошего вам дня!

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