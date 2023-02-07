Женщина из Удмуртии зарезала ножом своего сожителя

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

В Каракулинском районе по подозрении в убийстве сожителя задержали 53-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

В ночь на 5 февраля женщина поссорилась с 57-летним сожителем. В какой то момент она взяла нож в руки и накинулась на мужчину. Он скончался на месте после нескольких полученных ударов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи осмотрели место убийства, назначили медицинские, криминалистические и иные судебные экспертизы.

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