Пьяный мужчина из Глазова избил незнакомца на парковке и угнал его автомобиль

Сейчас угонщик находится в изоляторе Фото: Архив КП

В Глазове по подозрению в угоне авто задержали 29-летнего безработного местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Пьяный глазовчанин поссорился с незнакомцем на парковке у одного из кафе города. Мужчина избил противника и угнал его «Киа Рио». Позднее полицейские задержали его.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон, совершенный с применением насилия». Отметим, что ранее мужчина уже был судим за нарушение ПДД. Сейчас он находится в изоляторе.

Пострадавшему мужчине вернули угнанный автомобиль.

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