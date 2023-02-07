Более 23 кг сыра неизвестного происхождения продали в «Ашане» Ижевска

Предприятие не указало сырье, из которого делали сыр Фото: Константин ИВШИН

Более 23 кг сыра неизвестного происхождения продавали горожанам в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

В январе этого года ООО «Можгасыр» произвело 3,475 кг сыра «Горный аул» и 20 кг Российского сыра. При этом предприятие не указало сырье, которое использовали для производства. Этот фактор не позволяет подтвердить безопасность для человека. Сыр продавали в «Ашане» и магазине собственного предприятия.

Организации объявлено предупреждение, а уполномоченным лицам в ФГИС «Ветис-Паспорт» направлены предупреждения.

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