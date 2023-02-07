В 9 районах Удмуртии обновлена действующая инфраструктура мобильной связи

Фото: Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги технического развития инфраструктуры в Удмуртии за 2022 год. Объем скачанного трафика в сети в прошлом году вырос на 20%. Компания модернизировала треть базовых станций, обновление оборудования проводилось на территории 9 районов, а также в крупных населенных пунктах республики. Благодаря своевременной реновации и оснащению дополнительным оборудованием увеличена емкость сети. Улучшение качества услуг коснулось более одного миллиона жителей республики.

Специалисты Tele2 продолжают обновлять инфраструктуру сети и оснащать объекты дополнительным оборудованием диапазона LTE. Модернизация проводится на основе данных о росте количества абонентов, динамике нагрузок на сеть и скорости мобильного интернета на одного абонента. Tele2 усилила инфраструктуру в Алнашском, Балезинском, Завьяловском, Ярском и Дебесском районах, а также населенных пунктах Ижевск, Сарапул, Глазов, Воткинск, Ува, Игра, Можга. Емкость сети увеличена в СНТ Граховского, Игринского, Кизнерского районов, чтобы клиенты могли пользоваться стабильным интернетом и за пределами городов. Кроме того, в 2022 году в зону покрытия Tele2 вошли еще 16 малых населенных пунктов в 10 районах Удмуртии. Ранее на этих территориях не было устойчивой связи и высокоскоростного интернета.

Клиенты Tele2 в республике стали активнее использовать мобильный интернет, трафик в сети увеличился на 20% год к году. На одного абонента в Удмуртии в 2022 году приходилось по 14,5 ГБ в месяц, что на 15% больше показателей 2021 года.

Андрей Иванов, технический директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Без доступного интернета сегодня немыслима жизнь даже в самых дальних районах регионов. Единые порталы и электронные сервисы услуг сделали решение многих вопросов проще и быстрее, в то же время от качества связи и мобильного интернета сейчас напрямую зависит качество жизни. Основной нашей задачей в настоящее время является поддержка стабильной работы действующей инфраструктуры, а также предоставление бесперебойных услуг связи населению. Чтобы отвечать растущему спросу клиентов, мы постоянно совершенствуем мобильное покрытие и увеличиваем емкость сети».

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