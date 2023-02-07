Мужчина из Ижевска прижег матери руку утюгом при отказе в даче денег на алкоголь

Сейчас мужчина находится в изоляторе Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске по подозрению в разбое в отношении матери задержали 49-летнего местного жителя. Об том сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина нигде не работает и часто выпивает. Он живет вместе с пожилой мамой, женой и несовершеннолетним сыном. В начале февраля пьяный мужчина вновь обратился к маме с требованием дать ему деньги на выпивку. Когда та отказала, он включил утюг и прижег пенсионерке руку. Он прекратил только, когда женщина дала ему деньги.

О совершенном преступлении в полицию сообщили родственники пенсионерки. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия». Сейчас мужчина находится в изоляторе. Ему грозит до 10 лет в колонии.

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