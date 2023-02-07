За минувшие сутки в Удмуртии выявили 83 случая заражения коронавирусом

66 из 83 больных выявили в Ижевске Фото: Амир Закиров

На 7 февраля по республике выявили еще 83 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Отметим, что новых заболевших зарегистрировали на 7 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 66 больных выявили в Ижевске. 34 очага заражения отметили в семьях. Среди пациентов 17 детей до 14 лет и 22 взрослых старше 65 лет. На данный момент показатель заболеваемости составляет 5,6 на 100 тысяч населения.

По новым выявленным заболеваниям проводятся противоэпидемические мероприятия.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двух военнослужащих из Удмуртии вернули из украинского плена

В поисках дома: в автобусах Ижевска катается пес-безбилетник

Жители Можги смогут подать заявления на перерасчет платы за электроэнергию