Погода в Ижевске на день: 8 февраля в городе небольшой снег и до -17°С

День будет снежным
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск!
Сегодня в столице Удмуртии весь день будет идти небольшой снег. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Утро будет морозным – температура опустится до -17°С. А днем станет теплее! Столбик термометра поднимется до -8°С. Ветер юго-западный со скоростью 3,7 м/с. Ночью температура опустится до -9°С.
Хорошего вам дня!
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