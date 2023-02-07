«Ижавиа» победила в национальной премии «Воздушные ворота России»

Фото: телеграм-канал Александра Бречалова @brechalov

«Ижавиа» стала одним из победителей национальной премии «Воздушные ворота России». Об этом в своих соцсетях сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Премию приурочили к празднованию 100-летия Гражданской авиации России. Церемония прошла на на площадке выставки и форума NAIS. Ее посетили первые лица аэропортов, авиакомпаний, авиационных властей.

«Поздравляю команду – отличный результат. В прошлом году наш аэропорт установил новый для себя рекорд перевозок — 3500 рейсов, 658 тысяч пассажиров и 1078 тонн грузов. Только в январе 2023-го он принял почти 57 тысяч человек», – поделился статистикой Бречалов.

Фото: телеграм-канал Александра Бречалова @brechalov

Напомним, в ноябре прошлого года «Ижавиа» получила статус туристического оператора. Компания отметила, что главным ориентиром будет внутренний туризм и поднятие Удмуртии на новый уровень.

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