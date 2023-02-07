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НовостиЗдоровье7 февраля 2023 10:55

216 классов в школах и 85 групп в детсадах закрыли в Удмуртии из-за заболеваемости ОРВИ

Заболели более 16 тысяч человек
Софья Кель
Полностью закрыли школу и 2 детсада

Полностью закрыли школу и 2 детсада

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За минувшую неделю в регионе ОРВИ заболели 16 473 человека. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии.

Чаще всего болели дети младше 14 лет, среди них зарегистрировали 9 695 случаев ОРВИ. Больше всего пациентов слегли с болезнью в Ижевске. Здесь заболели 8241 человек, это 50,03% от общего количества больных в Удмуртии.

Также выявили 450 вирусов гриппа, из них гриппа А – 159, гриппа В – 291.

Из-за заболеваемости полностью закрыли школу в Якшур-Бодьинском районе и 2 детсада в Воткинском и Красногорском районах. Частично закрыли 216 классов в 81 школе и 85 групп в 57 детских дошкольных учреждениях.

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