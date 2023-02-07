Гороскоп на день: 8 февраля Рыбам пора заняться уборкой, а Весам – вынести мусор

Предугадать повороты судьбы довольно сложно Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.

ОВЕН

Стоит набраться терпения. Ощущение одиночества отступит, как только вы сможете взглянуть правде в глаза. Сегодня не стоит браться за амбициозные планы.

ТЕЛЕЦ

Новые знакомства помогут наладить ваше материальное состояние. Не стесняйтесь проявлять инициативу. Удача на вашей стороне.

БЛИЗНЕЦЫ

Упорная работа над задуманным проектом откроет вам дорогу к долгожданному повышению. Не упустите шанс. Но не забывайте, что чрезмерная инициатива может быть наказуема.

РАК

Утрата душевного равновесия станет причиной поиска надежной опоры. Человек, к которому вы испытываете пылкие чувства, ответит на ваше признание и подарит необходимую поддержку.

ЛЕВ

Страсть в отношениях угаснет. После нее останутся только мрачные воспоминания, от которых будет не так-то просто избавиться. Займитесь медитативными практиками, чтобы прийти в себя.

ДЕВА

Накопившиеся долги дадут о себе знать. Избежать их не выйдет. Все, что вы можете сделать, – плыть по течению и быть готовыми отдать ровно столько, сколько необходимо.

ВЕСЫ

Излишняя самоуверенность станет для вас причиной конфликта с окружающими. Вы сможете увидеть настоящие лица близких вам людей. Не отступайте. Пришла пора выбросить мусор.

СКОРПИОН

Внезапная удача может обернуться для вас испытанием, которое вскроет все потаенные страхи. Не отрицайте их. Пришло время принятия.

СТРЕЛЕЦ

Жизнь обретет свою стабильность. Вам не придется нервничать из-за пустяков, если пустить все на самотек. Проведите время с семьей и близкими, позвольте вашей душе отдохнуть.

КОЗЕРОГ

Стоит быть готовым к сложному выбору, который разделит вашу жизнь на «до» и «после». Страх выбора поможет отогнать надежный друг. Доверьтесь ему и своей интуиции, чтобы не упустить удачу.

ВОДОЛЕЙ

Время, отведенное на работу, подходит к концу. Стоит поторопиться, чтобы довести задуманное до идеала. Ваши старания будут оценены по достоинству.

РЫБЫ

Мысли о бренности бытия могут начать посещать вас. Звезды советуют заняться уборкой, чтобы отвлечься от них. Среди ненужных вещей вам может повезти найти давно потерянное сокровище.

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