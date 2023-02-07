Более тысячи новорожденных в Удмуртии проверили на наличие наследственных заболеваний

Не было ни одного случая с болезнями Фото: Диля Ахмадишина

За первый месяц 2023 года в Удмуртии на наличие наследственных заболеваний проверили более 1000 новорожденных. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

С января этого года младенцев Удмуртии начали проверять не на 5, а на 36 наследственных заболеваний. Анализы делаются за счет региона.

«Из 1111 новорожденных, которые родились у нас в республике в январе, обследование на вторые сутки после рождения прошли 1108 детей, у троих анализ был взят позже. К счастью, среди тех детей, что обследованы в январе, ни одно из 36 заболеваний не выявлено», – поделилась заведующая медико-генетической консультацией РКБ №1 Елена Осипова.

Также было и 6 спорных случаев. Их отправили на подтверждающую диагностику в медико-генетический медцентр им. Бочкова в Москве. Все исследования подтвердили, что заболеваний у детей нет.

По словам Осиповой, каждый год в Удмуртии у новорожденных выявляется около 15 случаев орфанных наследственных заболеваний.

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