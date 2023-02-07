Взрыв автомобиля удалось предотвратить в Ижевске

Утечка пропана могла привести к трагическим последствиям Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

7 февраля в Ижевске на перекрестке улиц 10 лет Октября и Чехова едва не взорвался автомобиль. О том, как удалось предотвратить серьезную аварию, сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии в Телеграме.

На месте работали сотрудники ГИБДД, пожарные и газовая служба Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сообщение о «взрыве» газового баллона в автомобиле «Газель» поступило около 14:50. Позже, прибыв на место, пожарные-спасатели обнаружили, что взрыва как такового не было – газовый баллон просто разгерметизировался. Но из-за утечки пропана угроза сохранялась.

Дорогу перекрыли Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сотрудники ГИБДД перекрыли улицу 10 лет Октября в сторону улицы Автозаводской, чтобы обезопасить участников дорожного движения и дать пожарным спокойно выполнить свою работу. Чтобы не произошло возгорания, машину накрыли пенной подушкой, а аккумулятор отключили. Утечкой занялись работники газовой службы. Когда они ее устранили, автомобиль отбуксировали с проезжей части. Таким образом угрозу взрыва баллона благополучно предотвратили, обошлось без жертв.

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