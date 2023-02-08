Нарушения правил перевозки пассажиров выявили у перевозчика автобуса №357 в Удмуртии

Фото: Алексей Горбачев @a.gorbachevv

После жалоб горожан министерство транспорта Удмуртии проверило работу автобуса №357. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил министр Алексей Горбачев.

Автобус ходит по маршруту Завьялово-Юськи. Пассажиры жаловались на количество мест в транспорте и не соблюдение указанных остановок. Команда министерства отправилась на проверку и как оказалось, жалобы местных жителей были небезосновательными. В автобусе действительно мало мест, а в расписании указаны не все остановки. Кроме того, перевозчик не указал информацию о льготном проезде.

На исправление выявленных ошибок перевозчику дали 10 дней.

Жителей республики попросили сообщать о некачественной работе транспорта в Министерство.

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