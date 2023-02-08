С 8 февраля на 5-й Подлесной улице в Ижевске перекроют движение

Фото: телеграм-канал «Т Плюс Удмуртия» @tplusudmurtia
На 5-й Подлесной улице в районе пересечения с улицей 30 лет Победы перекроют движение. Об этом сообщает пресс-служба «Т Плюс Удмуртия».
Движение на участке будет недоступно с 9:00 8 февраля до 17:00 10 февраля. Здесь будут проводить работы на трубопроводе ГВС.
Проехать к школе №35 и детсаду №40 можно будет со стороны Песочной улицы.
Напомним, с 13 февраля в Ижевске перекроют движение по переулку Широкий в Ижевске.
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