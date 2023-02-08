Оппозиционного политика Илью Яшина этапировали из Ижевска обратно в Москву

Фото: Александра Астахова

Признанного иностранным агентом экс-депутата Илью Яшина этапировали из СИЗО в Ижевске в Москву. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Вы меня, наверное, потеряли, друзья? А я уже в Москве. В той самой камере СИЗО «Медведь», из которой уехал перед Новым годом», – написал Яшин.

По словам экс-депутата, его возвращению в столицу поспособствовала его адвокат Мария Эйсмонт. Дело в том, что его приговор не вступил в законную силу, а ознакомление с материалами уголовного дела возможно только в Москве.

Напомним, Яшина этапировали в ижевское СИЗО в декабре 2022 года. Оппозиционер был признан виновным в распространении недостоверной информации о действиях вооруженных сил РФ во время СВО. Его приговорили к лишению свободы на 8,5 лет.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

13 февраля в Ижевске перекроют движение по переулку Широкий

Мужчина из Удмуртии отправится в колонию за угрозу убийством сожительнице

Двух военнослужащих из Удмуртии вернули из украинского плена