60-летнюю пенсионерку сбили на пешеходном переходе на улице Холмогорова в Ижевске

Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

7 февраля, примерно в 10:45 напротив дома №22 на улице Холмогорова в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба 1 отдел УГИБДД по МВД.

25-летний ижевчанин за рулем «Лады Калина» сбил 60-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила травмы.

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